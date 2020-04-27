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فن

الجماهير تشيد بدور أحمد داوود في مسلسل "لعبة النسيان"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:57 م
أحمد داوود
أحمد داوود
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محمد نحلة
يخوض أحمد داوود الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "لعبة النسيان" الذي يجسد من خلاله شخصيتين تؤام وهما "عمرو وخالد وهدان"، وكان مشهد مواجهة أحمد داوود مع دينا الشربيني من أقوى مشاهد المسلسل الذي احتل التريند رقم 1 في تويتر بعد عرض حلقاته. 

ولم يقف إعجاب المشاهدين على تويتر ولكنه ظهر واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنان أحمد داوود التي انهالت عليه رسائل الإعجاب بدوره وأدائه في المسلسل.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان، تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة، بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي. 

وكان آخر أعمال أحمد داوود في السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذي وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل. 

وشارك في الفيلم أيضًا: إياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
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