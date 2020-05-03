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فن

الحلقة 9 من مسلسل لعبة النسيان.. أحمد داوود يتأكد من خيانة شقيقه لزوجته مع عشيقته دينا الشربيني

الأحد 03/مايو/2020 - 10:45 ص
دينا الشربيني في
دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان
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شروق ابراهيم
بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسسلسل لعبة النسيان، باصطحاب الطفل يحيى لوالدته رقية "دينا الشربيني"  مع جده يحيى الصرفي "محمود قابيل" عندما تقابلا أمام باب المدرسة، رغم وجود خلافات بينهما وتتذكر رقية وهم في طريقهم اإى المنزل اتهام يحيى الصرفي له بأنها هي من أفسدت حياة ابنته نادين "هديل حسن" وتسببت في طلاقها من زوجها وأنها أوقعت نجله أمجد "أحمد صفوت" في غرامها عن قصد واستغلت علاقتها بحفيدته تمارا لكي تقترب منه. 

ثم يكرر الطفل يحيى مواجهة رقية أنها لا تتذكر عنه شيئا باختباره مجددا حول مواقف قديمة جمعت بينهما قبل تعرضها لحادثة الانتحار، ويخبرها أن تأتي لمشاهدته في مباراة كرم القدم وتوافق رقية ومن هنا يخبرها يحيى انها في الماضي لم تسمح له بلعب كرة القدم ليؤكد لها أنها تكذب ولا تتذكر عنه شيئا وتحاول رقية إنقاذ الموقف. 

ويتأكد عمرو وهدان "أحمد داوود" من وجود علاقة سرية بين شقيقه التوأم خالد ورقية بعدما يؤكد له ابن خالد هذا الأمر ولكنه يطلب منه أن لا يخبر احدا. 

وتخبر رقية طبيبتها النفسية بهيرة "إنجي المقدم" أنها تذكرت علاقتها بخالد وأنها سافرت معه الغردقة وكانت سعيدة ولم تشعر بالذنب لخيانتها لزوجها المقتول أمجد إلا أن بهيرة تنكر ذلك وتؤكد لها أن ذلك لم يحدث.

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