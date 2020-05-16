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رياضة

صامويل إيتو: أنا أفضل مهاجم في تاريخ قارة إفريقيا

السبت 16/مايو/2020 - 10:01 ص
ايتو
ايتو
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عبدالله هشام
أكد الكاميرون صامويل ايتو نجم برشلونة السابق أنه أفضل مهاجم في تاريخ القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مستواه بعيد تماما عن الإيفواري ديديه دروجبا. 

وفي تصريحات ايتو لصحيفة ذا صن البريطانية: "الأمر لا يستحق الجدال ويبدو أن أخي ضيوف كان مخمورا بشكل زائد عندما قال إنه أفضل مهاجم في القارة". 


وأكمل مهاجم فريق تشيلسي السابق: "طوال مسيرتي كنت رقم 1 ولم يكن دروجبا وضيوف قريبان مني في المستوى الأمر حقيقة متواجدة ولا يستطيع أحد لإنكارها". 

جدير بالذكر أن الكاميروني صامويل ايتو توج بجائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية 4 مرات طوال مسيرته بينما حقق دروجبا وضيوف الجائزة مرتين فقط. 
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