مدرب تشيلسي يخرج بتصريحات مثيرة عن مباراة برشلونة الفضيحة

خرج مدرب تشيلسي السابق جوس هيدينك بتلميحات خطيرة بشأن مباراة الفضيحة الشهيرة أمام برشلونة عام 2009.
ويعتقد المدرب الهولندي أن المباراة ربما كانت موجهة لمصلحة برشلونة وتم التلاعب بنتيجتها، لينجح النادي الكتالوني وقتها في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2009.
وتم حرمان تشيلسي وقتها من بلوغ النهائي الثاني على التوالي، بعد رفض الحكم النرويجي توم هينينج أوفريبو احتساب ضربة جزاء للبلوز في عدة مناسبات.
وتأهل برشلونة بفضل هدف قاتل من اندريس إنيستا، ليبلغ البرسا النهائي بفضل هدفه خارج الديار على ملعب ستامفورد بريدج.
"هيدينك" صرح لموقع "زيجو سبورت" الهولندية قائلا: "أداء الحكم فاجأني، لأنه في الماضي قدم مباريات جيدة، كان أسوأ أداء تحكيمي رأيته في حياتي".
وأضاف المدرب الهولندي: "الشيء الوحيد الذي فكرت فيه في ذلك الوقت، التلاعب في نتيجة المباراة لمصلحة برشلونة".
وحقق برشلونة لقبه الثالث في دوري الابطال بذلك العام، بعد التغلب على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.
ويعتقد هيدينك أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لم يكونوا ريرغبون في تكرار نهائي إنجليزي خالص بين تشيلسي ويونايتد للعام الثاني على التوالي.