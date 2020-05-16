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رياضة

رياض محرز يغضب جماهير المغرب

السبت 16/مايو/2020 - 10:05 ص
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
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محمد السعيد
تسبب النجم الجزائري رياض محرز في غضب جماهير المغرب، بسبب تصريحه المثير للجدل الذي أطلقه مؤخرا.

وكان رياض محرز أكد مؤخرا عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أن تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم اللأفريقية أثار غضب جماهير المغرب.

وقال نجوم منتخب المغرب السابقين، على رأسهم عادل كروشي وياسين الصالحي، في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، أن رياض محرز جانبه الصواب، بشأن هذا التصريح.

وأشار نجمي الكرة المغربية أن الشعب المغربي احتفل بتتويج منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية، مثلما كان سيحتفل بتتويج أي منتخب عربي آخر بالبطولة.

وكان منتخب الجزائر نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.
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