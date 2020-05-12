AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رياض محرز: محمد صلاح حرمني من الانتقال إلى ليفربول

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:13 ص
محمد صلاح ورياض محرز
محمد صلاح ورياض محرز
Advertisements
محمد السعيد
أكد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، أن النجم المصري محمد صلاح، كان سببا في فشل انضمامه إلى ليفربول.

وقال رياض محرز، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "كان هناك مفاوضات من جانب إدارة ليفربول لضمي عندما كنت لاعبا في صفوف ليستر سيتي، ولكن بمجرد تعاقد الريدز مع محمد صلاح، توقفت المفاوضات معي".

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

ونجح محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول في التتويج بجائزة هداف لقب الدوري الإنجليزي آخر موسمين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في أول موسم له مع ليفربول، كما قاد الريدز للتويج بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي متوقفة حاليا، بقرار من رابطة البريميرليج، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يدخل نادي المائة مع ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

كورونا يحاصر البريميرليج.. انقسام حول تتويج ليفربول وأكذوبة إصابة محمد صلاح

بعد الهجوم عليه.. أرقام محمد صلاح تخرس أسطورة ليفربول

برناردو سيلفا يصدم محمد صلاح ويؤكد: لم يستحق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بعد تصريحات وزير التنمية المحلية.. اتجاه برلماني لفرض رسوم على ركن السيارات

قبل افتتاحها.. كل ما تريد معرفته عن سوق الزاوية الحمراء الجديدة

بالأسماء.. وزير الداخلية يصدق على نتيجة انتخابات أعضاء المجلس الملى العام للأرمن الأرثوذكس

فى عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة عفاف راضي

هنا يمر الزمن بهدوء.. مسفاة العبريين في سلطنة عمان حكاية 200 عام

مصدر بنادي الزمالك يوضح حقيقة بدء المفاوضات مع إسلام عيسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت وراءها 3 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكية بعد أسبوع من ولادة ابنتها

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور