رياض محرز: محمد صلاح حرمني من الانتقال إلى ليفربول





وقال رياض محرز، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "كان هناك مفاوضات من جانب إدارة ليفربول لضمي عندما كنت لاعبا في صفوف ليستر سيتي، ولكن بمجرد تعاقد الريدز مع محمد صلاح، توقفت المفاوضات معي".





وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من روما، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.





ونجح محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول في التتويج بجائزة هداف لقب الدوري الإنجليزي آخر موسمين، وفاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في أول موسم له مع ليفربول، كما قاد الريدز للتويج بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.





يذكر أن مسابقة الدوري الإنجليزي متوقفة حاليا، بقرار من رابطة البريميرليج، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي، أن النجم المصري محمد صلاح، كان سببا في فشل انضمامه إلى ليفربول.