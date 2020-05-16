وزير التنمية المحلية: رفع ٣.٣ مليون طن مخلفات من الشوارع بالمحافظات خلال ٥٥ يوما

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نجاح المحافظات في رفع 3.3 مليون طن مخلفات صلبة من الشوارع بالمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية والتخلص الآمن منها، منذ بداية أزمة فيروس كورونا فى مصر خلال الفترة من 18 مارس، وحتى 14 مايو الجاري.





وقال شعراوى - في بيان اليوم السبت - إن كمية المخلفات التى تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) تقدر بقرابة نصف كمية التولد خلال تلك الفترة بحوالى 48 % ، موضحا أن محافظة القاهرة تصدرت النسبة الأكبر ، بحوالي مليون طن مخلفات ، بينما جاءت محافظات الوادى الجديد ، وشمال وجنوب سيناء فى أقل المحافظات تولد للمخلفات .





وأشاد بالجهود التى تبذلها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن ، وهيئتى نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة فى رفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه أصدر توجيهات إلى المحافظين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يوميًا وموافاة الوزارة بتقرير يومى فى هذا الشأن.





كما تم توجيه المحافظين أيضا بالتنسيق مع مديرى الأمن لاستمرار السماح لسيارات جمع ونقل المخلفات للعمل أثناء فترات الحظر وتنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة فى حل المشكلات الطارئة الخاصة بالمنظومة،والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة المخلفات بمختلف مراحلها.