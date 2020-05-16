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حوادث

بعد 20 ساعة على غرقه.. جهود لانتشال جثة الطفل مصطفى من النيل بالجيزة

السبت 16/مايو/2020 - 12:03 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من جهودها لانتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا في نهر النيل بالعياط.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط طفل في نهر النيل بقرية المساندة بمدينة العياط بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت فرق الانقاذ النهرى إلى موقع البلاغ وما زال البحث جاريا عن جثة الطفل رغم مرور أكثر من 20 ساعة على غرقه.

وكشفت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل يدعى "م . ع" وبالغ من العمر 11 عاما، لقى مصرعه غرقا في نهر النيل.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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