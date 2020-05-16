حاول إنقاذ ابنته.. غرق أب في مياه ترعة المحلة الكبرى

شهدت قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم مصرع أب غرقا حال محاولته إنقاذ نجلته من الغرق فى مياه ترعة القرية مما تسبب فى وفاته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المحلة العام.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمود كشك مأمور قسم مركز المحلة الكبرى بمصرع " على أبو يوسف" فى الثلاثينات من العمر، ومقيم بمنطقة الوزارية، غرقا فى ترعة قرية سندسيس بدائرة المركز.

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وتوجهت قيادات أمنية مدعومة قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث، ليتم اننشال جثة الأب من الترعة.





تبين من خلال التحقيقات وسماع شهادة الشهود أن الأب سقط فى الترعة أنثاء قيامه بإنقاذ نجلته من الغرق ولم يتمكن من النجاه لعدم إجادته السباحة.





وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها واستخراج تصريح بدفنها.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملايسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.