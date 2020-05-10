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محافظات

حملات لردع الباعة المخالفين بشوارع المحلة الكبرى .. صور

الأحد 10/مايو/2020 - 03:23 م
حملة على الباعة المخالفين
حملة على الباعة المخالفين بشوارع المحلة
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أحمد على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية لشن حملة مرافق وإشغالات مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة لإزالة ورفع التعديات على الطريق العام، والحد من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين على مستوى شوارع وميادين مدينة المحلة الكبرى.


وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق راشد رحيم  محافظ الغربية فى توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار نشر وباء عدوي "كورونا المستجد " .


كما أعطي محافظ الغربية  توجيهاته بأهمية استمرار شن الحملات الوقائية والاشغالات بالتنسيق مع مسئولي إدارات الصحة المعنية والتعاون مع مباحث شرطة المرافق والإشغالات التابعة لديواني حي أول وثان  المحلة والتى توجهت إلي مناطق سكنية أهمها أبو شاهين وشارع ابو هرجه وميدان بسيسه وشارع البحر والكوبرى السفلى وغيرها .


من جانبه صرح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بأن تلك  الحملة مستمرة  لإزالة جميع أشكال الإشغالات في نطاق الاحياء بالإضافة الي رفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين ، وإزالة كافة التشوهات والمخالفات .


وأعطى رئيس مجلس المدينة تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية بقرية بلقينا بنطاق مركز المحلة  للوقوف على الشكوى المقدمة من الأهالي بوجود مقر لدرس خصوصى وبناء عليه قد تم المرور على المكان وتبين أثناء الفحص أنه مغلق.

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