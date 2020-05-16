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أخبار البلد

القباج: نستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية من خلال برنامج فرصة

السبت 16/مايو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
عقدت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا بفريق مشروع فرصة وعدد من الجهات الشريكة للمشروع منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو ومؤسسة " كير" العالمية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عاطف الشبراوي٬ مستشار برنامج فرصة ما تحقق في البرنامج خلال الأشهر الماضية وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء في كافة المجالات والتوجهات التي تتبناها الوزارة من خلال البرنامج الذي يركز على مساعدة الفئات التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية في التحول من الحماية الى الانتاج


وتم استعراض خطط برنامج فرصة في تنمية مشروعات التمكين الاقتصادي في القطاع الزراعي والاتجاه لتمويل مشروعات انتاج حيواني وزراعي وتمويل الصناعات الصغيرة في القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية وضمان الامن الغذائي بجانب التمكين الاقتصادي. 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع استراتيجية للتوسع في دعم المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وخاصة سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية بالتعاون مع كل الشركاء أصحاب الخبرات في هذا المجال وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعلنت ان الوزارة في طريقها لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة للتعاون في تمويل ودعم مبادرات متطورة في عدد من المحافظات خلال الفترة القادمة . 

كما أكدت القباج ضرورة تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع للاستفادة من خبراتها ودعمها في الجوانب الفنية والاطلاع على تجارب دول العالم في تمويل المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي.
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