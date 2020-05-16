القباج: نستهدف التوسع في تمويل مشروعات زراعية من خلال برنامج فرصة

عقدت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا بفريق مشروع فرصة وعدد من الجهات الشريكة للمشروع منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو ومؤسسة " كير" العالمية.





وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عاطف الشبراوي٬ مستشار برنامج فرصة ما تحقق في البرنامج خلال الأشهر الماضية وكذلك أوجه التعاون مع الشركاء في كافة المجالات والتوجهات التي تتبناها الوزارة من خلال البرنامج الذي يركز على مساعدة الفئات التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية في التحول من الحماية الى الانتاج