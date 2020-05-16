140 ألف طن.. مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

أكدت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة حصول مصر على المركز الاول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة.





وفي هذا الصدد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان هذا الانجاز جاء نتيجة اهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية المهمة وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.





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وأضاف القصير ان محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطي الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالي 4 ملايين شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازج مباشرة في شهر ديسمبر.





وأكد وزير الزراعة، أيضا أنه فى إطار دعم محصول الفراولة سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعي الفراولة من 15 الف جنية الىً 60 الف للفدان المنزرع فراولة وموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان الىً 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة .





وأوضح أنه فى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمة حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك.





يذكر انه وفقًا لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالميًا فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.





كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.



