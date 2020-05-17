برلمانى يوضح أهمية إصدار قانون الأمراض المعدية





قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الوقاية من الأمراض المعدية هام جدا ، خاصه فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث كان لابد من تعديل القانون لإضافة هذا الفيروس إلى قائمة الأمراض المعدية.





وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القانون سيجعلنا نتعايش مع فيروس كورونا ، وسيكون هناك التزام من المواطينن لإتخاذ الإجراءات اللامة للوقاية من فيروس كورونا وإجبارهم على إرتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمواصلات للحفاظ على صحتهم.



