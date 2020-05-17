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برلمان

برلمانى يوضح أهمية إصدار قانون الأمراض المعدية

الأحد 17/مايو/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قانون الوقاية من الأمراض المعدية هام جدا ، خاصه فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث كان لابد من تعديل القانون لإضافة هذا الفيروس إلى قائمة الأمراض المعدية.

وأكد المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا القانون سيجعلنا نتعايش مع فيروس كورونا ، وسيكون هناك التزام من المواطينن لإتخاذ الإجراءات اللامة للوقاية من فيروس كورونا وإجبارهم على إرتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمواصلات للحفاظ على صحتهم.

ويستأنف مجلس النواب رئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، جلساته العامة والتى تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف.

تشمل هذه الأهداف: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
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