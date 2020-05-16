نقل البرلمان: إنجازات السكة الحديد تتحدث عن نفسها

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن إنجازات مصر فى السكة الحديد تتحدث عن نفسها، موجها تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى باعتباره صاحب الفضل الأول فى مواجهة المشكلات المزمنة وحالات الإهمال والفساد والتسيب التى انتشرت كالسرطان داخل جسد السكة الحديد.





وأشاد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم، بما حققه الفريق كامل الوزير وزير النقل ورجاله وقيادات وجميع العاملين داخل مرفق السكة الحديد من نجاحات كبيرة وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لعلاج جميع المشكلات والأمراض المزمنة داخل مرفق السكك الحديدية.





كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين ، بزيادة ايرادات شباك التذاكر بنسبة 150% بعد مواجهة ظاهرة التهرب من دفع التذاكر وتأكيد الوزير بان تذاكر خطوط الضواحي والأقاليم لن تمس تماما إلا حال إدخال قطار مكيف على نفس الخطوط وأنه كان من المقرر وصول 100 عربة قطارات من روسيا والمجر قبل 30 يونيو لكنها تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المحتمل وصول في حدود 34 عربة قريبا ومن المقرر وصول 20 جرارا نهاية الشهر فضلا عن 20 أخرى قبل 30 يونيو".





وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، تأييده التام والمطلق لاعلان الفريق كامل الوزير بانشاء مصنع مصري بمنطقة شرق بورسعيد بالتعاون مع شركات عالمية لتصنيع كل وسائل النقل وخاصة الكهربائية لتصنيع عربات المونوريل، فضلا عن إمداد السكك الحديدية ومترو الأنفاق اضافة إلى تأكيده بان هناك خطة لتطوير 1120 مزلقانا من بينها 200 مزلقان "أكثر خطورة" وهناك خطة لإنشاء كوبري أو نفق بدلا من هذه المزلقانات لزيادة الأمان والرئيس السيسى وجه من قبل بتطوير 33 مزلقانا من الأكثر خطورة بشكل فوري.





وقال " زين الدين " ان المواطنين اصبحوا على وعى وإدراك كاملين بإنجازات الدولة داخل مرفق السكك الحديدية مناشدا جميع ركاب السكك الحديدية الحفاظ على هذه الإنجازات.