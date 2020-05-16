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إقامة على أعلى مستوى.. ادرس في مصر تستعرض المدن الجامعية للوافدين

السبت 16/مايو/2020 - 04:04 م
مدينة جامعية
مدينة جامعية
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نهلة الشربيني
متابعة مستمرة لسير العملية التعليمية 
أنشطة ترفيهية للطلاب خلال شهر رمضان
توفير أطباء واخصائيين نفسيين واجتماعيين على مدار اليوم

عملت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا المستجد وغلق المطارات وتعليق رحلات الطيران وتبيطق حظر التجوال، على تقديم كافة الخدمات الطبية والترفيهية والنفسية والتعليمية لطلابها لتحتضنهم في ظل الظروف الراهنة والتي يمر بها العالم أجمع.

- متابعة التعليم عن بعد وسير العملية التعليمية: 

اكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن  هناك تواصل كامل بيت وزارة التعليم العالي و المستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب التزامهم بمتابعة التعليم عن بعد وأداء أساتذة الجامعات وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين.

واشارت " رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير لهم كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية.

واوضحت أنه يوجد تنسيق أيضا مع رؤساء الجامعات، ومنسقين مكاتب طلاب رعاية الوافدين في الجامعات حتى لا يشعرون  بغربة كما أن أسرهم تقلق عليهم لذا تشارك الإدارة مع السفارات في توفير كل ما يخص الاحتياطات الواجبة من أجل الحفاظ عليهم والوقاية من كورونا.

واردفت الى أنه بمجرد انتشار كرورنا واخلاء المدن الجامعية من الطلاب تم تخصيص مبنى منفصل للطلاب الوافدين في المدن الجامعية وذلك لأنه قد تم استثنائهم من قرار إخلاء المدن بالجامعات كما تم تعقيم جميع الأماكن الخاصة بهم.

واستكملت: "تقدم إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من النصائح الهامة لطلابها خلال شهر رمضان للمذاكرة وخاصة أنه من الأوقات التي من الصعب بالالوان في المذاكرة بها".

- أنشطة ترفيهية للطلاب قبل وخلال شهر رمضان: 

واكدت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة أطلقت للطلاب عدد من  المسابقات الترفيهية قبل شهر رمضان وخلال الشعر الكريم مثل مسابقة تصمم ورق حائط للموبايل وشاشة الكمبيوتر على اي من برامج التصميم بأجواء رمضانية، والتي تهدف إلى أن تصل الموهبة إلى اكبر عدد من الجمهور ويتم استخدمها بالألاف من الأجهزة.

وأشارت إلى أن رمضان هو شهر ينتظره الجميع حيث أنه معروف بالمسابقات والفوازير موضحة أن هناك 4 شروط للمسابقه، وهي أن يكون التصميم بأجواء رمضانية، كما يمكن لجميع الفئات العمرية الجنسيات التقديم، يجب أن يكون نوع الصور المقدمة JPG ، كما أنه يمكن للمصمم وضع اسمه بشكل لائق فى التصميم.

وتابعت: " الإدراة عملت على تقدم دا الترفيهية للطلاب لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من ازمة كورونا، موضحا أن هناك متابعة دورية من قبل الإدارة للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات. 

واضافت "كمال"، أن الإدارة استعدت لرمضان من خلال إطلاق مسابقة أجمل فانوس، والتي أعلنت عنها على مواقع التواصل الاجتماعي كما كان التصويت لها عن طريق متابعي الصفحة الطلاب، والتي تهدف أن يشعر الطلاب بأجواء رمضان ولا يشعرون بغربة في ظل وجودهم هذه الفترة في مصر.

- الاطمئنان علي الحالة الصحية للطلاب وتوافر الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية:

أوضحت كمال أن الوزارة  تطمئن على كافة الخدمات المقدمة والرعاية الصحية التي تقدم للطلاب الوافدين في المدن الجامعية وذلك للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة من حماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد بها.

واوضح رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أنه هناك تواصل مع ادارات المدن الجامعية لاطمئنان علي الطلاب حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة وفي حالة شعور اي طالب بأي أعراض تعب او إرهاق يتوافر له أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم، كما توفر لهم اخصائيين نفسيين واجتماعيين.

- استمرار استقبال الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد وحملات الترويج للدراسة في مصر : 

عملت الإدارة العامة للوافدين بوزارة على عدد من الفيديوهات والصور الترويجية للجامعات في مصر ، من بينها جامعة المستقبل والجامعة الأمريكية بالقاهرة وعدد من الجامعات الأخرى بالإضافة إلى دعوة محبي دراسة التمريض ودراسة الفنون للالتحاق بمليات التمريض والكليات الفنية في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية
بمصر .

كنا دشنت الإدارة قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" والتي من خلالها يتم نشر فيديو يوضح كيفية التقدم لمنح الجامعات المصريه عبر هذا الرابط: 

 https://bit.ly/3ed1aDL

وضمن الحملة الترويجية ، قامت الإدارة باستعراض أماكن المدن الجامعية التي يقيم بها الطلاب خلال فترة دراستهم في مصر وذلك وذلك ضمن فاعليات مبادرة إدرس في مصر.
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