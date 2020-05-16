تعليم الدقهلية: دخول طلاب الصف الأول الثانوى على منصة اختبار الفيزياء بدون شكاوى

أكد علي عبد الرؤوف -وكيل وزارة التربية والتعليم- بالدقهلية فى بيان له، انتظام دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوى والبالغ عددهم 46 ألف طالب وطالبة على منصة الاختبار الإلكترونى الذي جرى اليوم بمادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث بلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100% دون أى مشكلات.





وأشار إلى أن الاختبارات تمر دون أى معوقات نتيجة للتعاون الجاد والمثمر من غرف عمليات الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالمديرية ( التعليم الثانوى _ التطوير _ الإحصاء).







