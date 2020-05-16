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محافظات

بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
تكثف الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة ، أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والقرى بنطاق المحافظة في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وذلك بالتزامن مع تسجيل محافظة البحيرة امس٣ حالات وفاة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بينها ٤ المحمودية، ٣ دمنهور، وحالتين بكل من كفر الدوار وكوم حمادة وحالة بقرية النجيلى بأبو المطامير وحالة بشبراخيت.

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وإستغلال خلو الشوارع من المارة بإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم  الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الإنتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .


وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات  مكثفة ومكبرة   بالتنسيق  إدارة البيئة تضمنت شوارع ووجهات المحلات والمنازل بقرية زاوية خنيزة  بكوم حمادة ورش المصالح الحكومية و شوارع وميادين وواجهات المحال والمنازل  والمحلات التجارية بالدلنجات 

وتم رش وتطهير شارع شجرة الدر والمعهد الديني  وأرض ادمون ومحيط مسجد زمزم و منازل الحالات المصابه بقريتى دنشال و الزمارنة ومنطقة  المقابر وهندسة السيارات بالوحده المحليه بدمنهور 

كما شهدت قريتى حماده سرحان والأصلاب بمركزى المحمودية وشبراخيت و مبنى المطافى بها وورشه الصيانه والحمله الميكانيكيه و المصالح الحكومية  بشبراخيت بالإضافة إلى تطهير الشوارع الرئيسية وواجهات المحلات والمنازل بمراكز الرحمانيه وادكو ورشيد وأماكن صرف معاشات تكافل وكرامة  بمركز ومدينة المحموديه خلال فترة الحظر.
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
بعد وفاة 3 وإصابة ١٣ آخرين بالبحيرة.. حملات مكثفة لرش وتطهير أماكن انتشار كورونا
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