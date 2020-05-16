ابن عم الطبيب المصاب بفقدان بصره: يجري فحوصات بالمستشفى الجوي ومعنوياته أفضل

أكد محمد قنبير، ابن عم الطبيب محمود سامي قنيبر ، طبيب الحميات الذي فقد بصره أثناء تأدية عمله بمستشفى عزل بلطيم، أن الأخير يقوم بإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة بالمستشفى الجوي، وسيعود لاستكمال العلاج بالمركز الطبي العالمي.





وقال قنبير لـ"صدى البلد"، إن الطبيب محمود سامي يشكر كل من يتواصل للاطمئنان عليه، مضيفًا: "معنوياته أحسن الحمد لله.. ربنا يتم شفاه على خير".





ووصل الدكتور محمود سامي قنيبر ، طبيب الحميات بمسستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم، السبت، إلى المركز الطبي العالمي؛ لاستكمال رحلة علاجه، وذلك عقب إصابته بفقدان البصر، أثناء تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء.





من جانبه، قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، خلال بيان: "وصل بسلامة الله إلى المركز الطبي العالمي الدكتور محمود قنيبر ، شافاه الله وعافاه، وكنت في استقباله في المستشفى، وقمت بإجراءات دخوله قبل وصوله".





وأضاف نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الدكتور محمود سامي، جرى فحصه بواسطة أخصائي العصبية في الطوارئ، وتابع: "إن شاء الله خير.. أرجوكم الدعاء له في هذه الليلة المباركة".





وكان الدكتور محمود سامي التحق بفريق العمل بالحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.



