AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القباج: قوافل نتشارك هنعدي الأزمة تستهدف ١٦ محافظة.. وتقديم دعم مادي عقب رمضان

السبت 16/مايو/2020 - 04:00 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
Advertisements
محمود مطاوع
قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يستهدف ٣٠٠ قرية  في  ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا، وتشمل ملابس ومواد غذائية حوالي 300 ألف كارتونية وأجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة وبوابات تعقيم وكمامات وجوانتيات.  

إقرأ أيضا
وأشارت إلى أن القوافل  بالتعاون مع وزارة التضامن و٢٠ مؤسسة مجتمع مدني لافتا أن الصندوق سوف يستمر في تقديم القوافل الغذائية للأسر الأشد احتياجا ، موضحا أنه سيتم صرف دعم نقدي عقب شهر رمضان. 

وقالت إنه سيتم توزيع القوافل على محافظات أسيوط ،وسوهاج ،وقنا ،واسوان وبني سويف والبحيرة والغربية ،والدقهلية والشرقية ومطروح والوادي الجديد.
إقرأ أيضا
وتهدف القافلة إلى توزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.
Advertisements

موضوعات متعلقة

توزيع 6 آلاف كرتونة و5 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا بالبحر الأحمر

«الأورمان» و«تحيا مصر» يوزعان 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بـ كفر الشيخ

تحيا مصر والأورمان يطلقان مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة لتوزيع مساعدات غذائية بالدقهلية.. صور

رئيس الوزراء يشهد إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"

لمساعدة 300 قرية.. رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"

مصطفى مدبولي يشهد إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة مساعدة القرى الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

تجديد حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم

من الحمام.. الكاميرا تفضح وزير التعليم الفرنسي على الهواء.. فيديو

لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

أبرز 10 تصريحات لـ العامري فاروق.. الاستغناء عن عاشور قرار فني .. والأهلي مطالب بسداد 260 مليون جنيه

محمد رمضان يمتلك واحدة.. تعرف على تاريخ سيارة العسكريين مرسيدس g-class

شيفروليه تعلن عن تخفيض 40 ألف جنيه في أسعارها.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش

حافية القدمين.. مي سليم بالبيجامة في جلسة تصوير من منزلها

حائز على نوبل.. حكاية طبيب أفريقي يعالج ضحايا الاغتصاب.. صور