القباج: قوافل نتشارك هنعدي الأزمة تستهدف ١٦ محافظة.. وتقديم دعم مادي عقب رمضان

قال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يستهدف ٣٠٠ قرية في ١٦ محافظة من القرى الأشد احتياجًا، وتشمل ملابس ومواد غذائية حوالي 300 ألف كارتونية وأجهزة ومستلزمات طبية من كواشف حرارة وبوابات تعقيم وكمامات وجوانتيات.





إقرأ أيضا

وأشارت إلى أن القوافل بالتعاون مع وزارة التضامن و٢٠ مؤسسة مجتمع مدني لافتا أن الصندوق سوف يستمر في تقديم القوافل الغذائية للأسر الأشد احتياجا ، موضحا أنه سيتم صرف دعم نقدي عقب شهر رمضان.





وقالت إنه سيتم توزيع القوافل على محافظات أسيوط ،وسوهاج ،وقنا ،واسوان وبني سويف والبحيرة والغربية ،والدقهلية والشرقية ومطروح والوادي الجديد.

إقرأ أيضا