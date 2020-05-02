AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نيفين القباج: نعمل على توفير حد أدنى من الحياة الكريمة للأسر الفقيرة.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 12:51 ص
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
Advertisements
اسراء صبري
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تعاونت مع صندوق "تحيا مصر" في إطلاق قافلة مساعدات تضم مواد غذائية ومطهرات إلى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات خاصة فيما يخص الأسر الفقيرة، وذلك من خلال الوصول إلى الأسر الفقيرة المتواجدة في مختلف القرى المحرومة، بالإضافة إلى المناطق المهجورة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وصندوق "تحيا مصر" يقومون بالتواصل مع تلك الأسر، وذلك ليوفروا لهم حد أدنى من الحياة الكريمة، خاصة خلال الظروف الحالية.

وأطلق صندوق تحيا مصر، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألفا من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الأقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة  عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتضمن 185 طنا من المواد الغذائية واللحوم.. تحيا مصر يطلق 3 قوافل لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة بـ 3 محافظات

شعراوي يشارك فى أكبر قافلة مواد غذائية لـ 150 ألف أسرة بـ 22 محافظة

نتشارك هنعدي الأزمة.. الجيزة تتسلم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و20 طن لحوم من تحيا مصر

صندوق تحيا مصر: 1680 طن مواد غذائية لـ 150 ألف أسرة في 22 محافظة

صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة بالسويس

توزيع 8 آلاف كرتونة و5 أطنان لحوم لدعم العمالة غير المنتظمة بالمنيا

ترشيحاتنا

عجز العالم وفعلها العرب.. تفاصيل نجاح أول علاج لـ كورونا بـ الإمارات

العثور على جثة شاب ملقاه بجوار مستشفى حميات حلوان

لما كنا صغيرين من 7 سنين.. إنجى وجدان برفقة زوجها من شهر العسل

شوبير يكشف وجهة رمضان صبحي القادمة

بالجلد الأسود.. هنادي مهنى بإطلالة جريئة

زاهد ومش محتاج للكلام ده.. رد مفاجئ من طبيب الغلابة لمقدم برنامج قلبى اطمأن| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى