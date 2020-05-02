نيفين القباج: نعمل على توفير حد أدنى من الحياة الكريمة للأسر الفقيرة.. فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وصندوق "تحيا مصر" يقومون بالتواصل مع تلك الأسر، وذلك ليوفروا لهم حد أدنى من الحياة الكريمة، خاصة خلال الظروف الحالية.





وأطلق صندوق تحيا مصر، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألفا من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.





يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.





وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الأقصر ، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.





شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تعاونت مع صندوق "تحيا مصر" في إطلاق قافلة مساعدات تضم مواد غذائية ومطهرات إلى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات خاصة فيما يخص الأسر الفقيرة، وذلك من خلال الوصول إلى الأسر الفقيرة المتواجدة في مختلف القرى المحرومة، بالإضافة إلى المناطق المهجورة.وأوضحت