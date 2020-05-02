نيفين القباج: نعمل على توفير حد أدنى من الحياة الكريمة للأسر الفقيرة.. فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن تعاونت مع صندوق "تحيا مصر" في إطلاق قافلة مساعدات تضم مواد غذائية ومطهرات إلى 22 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات خاصة فيما يخص الأسر الفقيرة، وذلك من خلال الوصول إلى الأسر الفقيرة المتواجدة في مختلف القرى المحرومة، بالإضافة إلى المناطق المهجورة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وصندوق "تحيا مصر" يقومون بالتواصل مع تلك الأسر، وذلك ليوفروا لهم حد أدنى من الحياة الكريمة، خاصة خلال الظروف الحالية.
وأضافت نيفين القباج، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات خاصة فيما يخص الأسر الفقيرة، وذلك من خلال الوصول إلى الأسر الفقيرة المتواجدة في مختلف القرى المحرومة، بالإضافة إلى المناطق المهجورة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وصندوق "تحيا مصر" يقومون بالتواصل مع تلك الأسر، وذلك ليوفروا لهم حد أدنى من الحياة الكريمة، خاصة خلال الظروف الحالية.