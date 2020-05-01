صندوق تحيا مصر يطلق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" بالسويس

قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، باستقبال قافلة صندوق تحيا مصر التي تشمل المساعدات الغذائية واللحوم الجمعيات لتوزيعها علي الاسر الاكثر احتياجا بعدد 6 الاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان من اللحوم ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق صباح اليوم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد جاء ذلك تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.





حضر الفعاليات التي اقيمت بالمدينة الرياضية بالسويس ميرفت فهمي مدير عام التضامن الاجتماعي ومحمد سعد مدير عام الشباب والرياضة ومحمد سمير واسماء رضا منسقي صندوق تحيا مصر بالسويس ورؤساء الجمعيات الاهلية التي تم اختياها من قبل التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الصندوق.





وأشاد السكرتير العام بكافة المبادرات التي اطلقت لمواجهة أزمة كورونا وعبور هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثمنا جهود صندوق تحيا مصر في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.





يذكر أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية وفق ضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها، حيث يتم استلامها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي ثم توزيعها بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف أحياء المحافظة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية.





كانت قافلة صندوق تحيا مصر الى محافظة السويس ، اليوم الجمعة ، التى تتضمن سيارات محملة من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان .





وصلت 5 سيارات محملين 8 طن من المواد الغذائية و 5 طن لحوم و طن ونصف مطهرات و وسائل وقاية الى المدينة الرياضية بمنطقة الملاحة بحضور ممثل 16 جمعية اهلية والمركز القومى للمراة لتوزيعها على الاسر الموجودة بكل جمعية علاوة على وجود حصة من المطهرات و وسائل الوقاية الى المحافظة .





شهد مراسل التوزيع على ممثلى الجمعيات اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام و ميرفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى السويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .





من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.





وأضاف أن قوافل اليوم تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لافتا إلى أنه تم توفير هذه القوافل من خلال تعاون الصندوق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة خالد عبد الله للأعمال الخيرية، بالإضافة إلى قيام مؤسسات الأورمان، ومصر الخير، والجمعية الشرعية، والهيئة القبطية الإنجلية بتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بكل محافظة.



