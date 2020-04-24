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أخبار البلد

التضامن.. وزارة مسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي.. أطلق عليها أكثر من اسم.. والي والمصيلحي وخليل أبرز وزرائها.. وهدفها مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، هي الوزارة المسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي للمواطن في جمهورية مصر العربية وتتولاها حاليًا الوزيرة نيفين القباج.

تعددت أسماء الوزارة على مدار تغير الحكومات وضمت إليها وزارة التموين أحيانا وانفصلت عنها أحيانا أخرى في وزارة مستقلة تحت اسم وزارة التموين والتجارة الداخلية

وخلال وزارة حازم الببلاوي  أطلق عليها التضامن والعدالة الاجتماعية وانفصلت وزارة التموين تحت اسم التموين والتجارة الداخلية ، وخلال وزارة كمال الجنزوري  أطلق عليها التأمينات والشئون الاجتماعية - انفصلت وزارة التموين تحت اسم التموين والتجارة الداخلية ، أما وزارة عصام شرف  التضامن والتجارة الداخلية - ضمت وزارة التموين ،ووزارة أحمد شفيق أطلق عليهاةالتضامن والعدالة الاجتماعية - ضمت وزارة التموين ووزارة أحمد نظيف سميت التضامن والعدالة الاجتماعية - ضمت وزارة التموين.

أما عن أهداف الوزارة فهي كالتالي: إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري ،وخفض عدد الأسر الفقيرة ،وزيادة نسبة إشباع متطلبات الأسر/ المواطنين ، فضلا عن مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم ،ورعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام به وتشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق أهدافه وتعمل ومنحه المرونة اللازمة للقيام بدوره.

ومن أبرز وزرائها نيفين القباج غادة والي، أحمد البرعي،نجوى خليل ،جودة عبد الخالق ،علي المصيلحي ، أمينة الجندي ،ميرفت التلاوي ،وأمال عثمان.

وتتبع الوزارة الهيئات التالية : 

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،وبنك ناصر الاجتماعي ،الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، ومركز خدمة المنظمات غير الحكومية ،المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ،والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة
المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ،ومؤسسة الأحداث
المجلس القومى لشئون الإعاقة، وصندوق كافحة وعلاج الإدمان
وغيرها من الهيئات.
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