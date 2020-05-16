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منوعات

عدم الالتزام بإجراءات كورونا.. إقبال على محلات الكحك والملابس قبل العيد

السبت 16/مايو/2020 - 05:24 م
اقبال المصرين علي
اقبال المصرين علي محلات الكحك و الملابس
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ميرنا محمود -ابانوب نبيل
شهدت الشوارع المصرية، في آخر ليالي رمضان، ازدحامًا كبيرًا من المواطنين، الذين ملأوا الشوارع رغم التحذيرات التي لا تزال توجهها الحكومه الي المواطنين بشان حظر التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كرونا المستجد، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

 امتلأت محلات بيع الكحك والبسكويت، وشهدت اقبال من الجماهير الذين ازدحموا لشراء الكحك،  و ايضا  محلات الملابس ، لشراء ملابس العيد، احتفالًا بتلك المناسبة السنوية التي ننتظرها من السنة للسنة 

ورصدت عدسة صدي البلد في هذا الإطار إقبال المواطنين علي شراء الكحك وملابس العيد استعدادًا لعيد الفطر المبارك
 
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كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
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