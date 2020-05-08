خوفا من فيروس كرونا.. زحام وتكدس المواطنين وتجمعات أمام مكتب بريد الخصوص

شكا المواطن أحمد عثمان من محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الشديد أمام مكتب بريد الخصوص بمحافظة القليوبية.





ويقول فى رسالته: نعانى من مشكلة عدم النظام والالتزام بتعليمات وزارة الصحة أمام مكتب بريد الخصوص بسبب التزاحم الشديد مما قد يعرض حياة كبار السن للخطر والاصابة بفيروس كورونا مطالبين بالحد من التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



