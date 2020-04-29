خوفاً من فيروس كرونا.. مواطنون يشكون من التكدس بسوق أبو سليمان بالإسكندرية

شكت السيدة خلود السيد ، والمقيمة فى محافظة الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التكدس الذي يشهده سوق أبو سليمان بالاسكندرية وهو ما ينذر بمخاطر بالغة في ظل الظروف الراهنة.





وقالت خلود السيد فى رسالتها : "لا يراعى المواطنين الإجراءات الوقائية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد"، وأشارت إلى أن هذا التكدس يمكن أن يؤدى إلى كارثة صحية.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360