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أخبار العالم

دولة خليجية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

السبت 16/مايو/2020 - 01:46 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميـــس رضــا
أعلنت الحسابات الفلكية بسلطنة عمان، أن يوم الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفق التقديرات التي أُجريت حول رؤية هلال شهر شوال.

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وذكرت الحسابات التي أعدها مازن بن سالم المفرجي رئيس قسم التقويم الهجري في دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن القمر في مدينة مسقط سيكون في مرحلة الاقتران يوم الجمعة عند الساعة التاسعة وتسع وثلاثين دقيقة ( 09:39 ) مساءً بالتوقيت المحلي للسلطنة، وسينزل عند الساعة السابعة وسبع وعشرين دقيقة ( 07:27 ) مساءً، وتغرب الشمس عند الساعة السادسة وست وأربعين دقيقة (06:46 ) مساءً، أي إن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي إحدى وأربعين دقيقة.

وأشارت الحسابات إلى أن القمر يبعد عن الشمس بمقدار 10 درجات، وعلى ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 8 درجات ونصف، وشدة إضاءته تبلغ 0.79 % . وتكون الشمس في برج الثور منزلة الثريا، والقمر في برج الثور منزلة الدبران.

وصدر مرسوم سلطانى عن السلطان هيثم بن طارق  حدد فيه إجازة العيد  ابتدءا من 29 رمضان وحتى 3 من شوال، ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من العيد”.

وعليه، فإن صادف عيد الفطر المبارك يوم الأحد ستكون الإجازة – وفق المرسوم السلطاني- حتى يوم الثلاثاء 26 مايو، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 27 مايو 2020م.
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