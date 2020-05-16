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أخبار العالم

الاتحاد العربي لعلوم الفلك: الأحد 24 مايو أول أيام عيد الفطر

السبت 16/مايو/2020 - 01:25 م
السبت الوقفة والأحد
السبت الوقفة والأحد العيد.. 24 مايو أول أيام عيد الفطر فلكيا
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سمر صالح
أعلن علماء الفلك اليوم، السبت، عن أن شهر رمضان لعام 2020 ميلاديًا و1441 هجريًا سيكون 30 يوما، وبذلك يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، الأحد 24 مايو.

ويكون يوم السبت القادم الموافق 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان فلكيًا، وستكون غرة شوال وأول أيام عيد الفطر الأحد 24 مايو.

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وأعلن "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن السعودية ستتمكن من رؤية هلال العيد تمام الساعة 8:39م بجميع مناطق المملكة.

وتابع "ملهم بن محمد هندي"، أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى ويقدر بالمدة الزمنية التى تستغرقها دورة القمر الكاملة حول الأرض.
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