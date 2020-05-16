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بتخفيضات 50% عن خارجها.. المجمعات الاستهلاكية: الكعك والبسكوت متوفر فى عيد الفطر

السبت 16/مايو/2020 - 12:50 م
الكعك والبسكوت
الكعك والبسكوت
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هاجر إبراهيم
قال أحمد حجاج، مدير أحد الفروع بالمجمعات الاستهلاكية بحى المنيل، إن السلع الأساسية لاحتياجات المواطنين متوفرة جميعها فى المجمعات الاستهلاكية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والسمن وغيرها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "حجاج"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك احتياطيا استراتيجيا بالمجماعات الاستهلاكية يكفى لحوالى 6 أشهر.

وأوضح أن الأرز فى المجمعات الاستهلاكية يكون سعره 8 جنيهات للكيلو، والزيت الخليط 1 لتر يبدأ من 17 جنيها، بالإضافة إلى 30 جنيها لبعض أنواع السمن.

وأفاد بأن السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية تكون رخيصة مقارنة بخارجها، لافتا إلى أنها أيضا توفر المنظفات والمطهرات والكحول للوقاية من الفيروس.

وأكد أن الكعك والبسكوت سيكون متوفرا بالمجمعات الاستهلاكية فى عيد الفطر وبأسعار تقل عن الخارج، حيث تبدأ الأسعار هناك من 60 إلى 180 جنيها، أى يقل من 40 إلى 50% عن الخارج.

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