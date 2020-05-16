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83 % من قراء صدى البلد يؤيدون حظر التنقل بين المحافظات خلال عيد الفطر

السبت 16/مايو/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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صدى البلد
أيد 83% من قراء موقع صدى البلد الإخباري، حظر التنقل بين المحافظات خلال عيد الفطر، وذلك خلال استطلاع للرأي أجراه الموقع بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى عبر 13% عن رفضهم للمقترح، فيما أكد 4% عدم اهتمامهم بهذا الشأن.

يذكر أن أعداد المصابين بـ فيروس كورونا قد تخطت 11 ألف حالة وفقا لآخر بيانات وزارة الصحة، فيما دعت نقابة الأطباء الحكومة لاتخاذ قرار بـ حظر التجول الشامل نظرا لزيادة الأعداد.

من جهتها أكدت الحكومة أنها تبحث كل الاحتمالات وفقا للتطورات الخاصة بانتشار الوباء، لافتة إلى أن التعايش مع الفيروس بات لا مفر منه.
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