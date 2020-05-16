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برلمان

برلماني: التعايش مع كورونا أصبح أمرا واقعا بعد أضرار الإغلاق السلبية

السبت 16/مايو/2020 - 11:26 ص
التعايش مع كورونا
التعايش مع كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن التعايش مع كورونا أصبح أمرا واقعا حرصا على مستقبلنا جميعا، والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية والأضرار التي ترتبت على حالات الإغلاق ومن ثم العمل على عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا بالتدابير اللازمة أصبح لا مفر منه. 

جاء ذلك في تصريحات له عبر اللايف الأسبوعي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدا أن عدد الإصابات بدأت في النزول ولكن الخطورة لا تزال قائمة، ومن ثم الحظر والتدابير اللازمة من المواطنين لا بد أن تكون مستمرة، مشيرا إلى أنه رغم مساعي التعايش إلا أنه لا يجب الاستهانة بفيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتعامل مع خطة التعايش التي وضعتها وزارة الصحة بكل جدية، فضلًا عن الالتزام بالبعد عن التجمعات وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام الكحول حيث إن خطة التعايش مهمة. 


ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه طالب في الماضي برؤية التعايش بعد الشكاوى العديدة من الأضرار والتداعيات السلبية على الإغلاق، وها نحن سنشهدها خلال الفترة المقبلة  لوقف نزيف الاقتصاد والضرر الذي لحق بالعديد من المواطنين.

وناشد طلعت، المصابين بكورونا أن يعزلوا أنفسهم وعدم التواصل مع الآخرين لعدم التسبب في زيادة الأعداد وإلحاق الضرر الجسيم بغيرهم وأولهم المقربون، مستنكرًا الحديث عن التكتيم على أعداد المصابين الحقيقية حيث أنه أي مصاب يتم الإعلان عنه والاهتمام به.

وعن مطالبات تأجيل الثانوية العامة المقرر لها الشهر المقبل، أوضح طلعت، أنه على تواصل دائم مع طلاب الثانوية العامة وتقدم في السابق بطلب لتأجيل الثانوية العامة حرصًا على مصلحتهم من الإصابة بفيروس كورونا ثم نقلها بعد ذلك لأهلهم، مشيرا إلى أن بعض الطلاب وأهلهم خائفون من إقامة الامتحانات بسبب كورونا ويطالبون بتأجيل الثانوية العامة، موضحًا أنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير ومتضامن معهم في خوفهم  وسعيهم الحصول على الضمانات التي تحافظ على أولادهم لذلك فأنه تواصل مع وزير التربية والتعليم ورئاسة الوزراء بخصوص ذلك.

ولفت طلعت، إلى أن وزارة التربية والتعليم في موقف صعب وذلك لضيق الوقت من أنهم لديهم امتحانات الدور التاني لمن يرسب في الامتحانات الأولى وتنسيق الجامعات، حيث إنهم بين عدة خيارات إما أن يقوموا بإلغاء الثانوية العامة هذا العام وهذا أمر صعب وسيضيع مجهود الطلاب بعد مذاكرتهم الفترة الماضية، أو يقومو بتأجليها لمدة إلى أن تنتهي كورونا وهذا أمر غير مضمون ومتوقع أن يستمر المرض لفترة طويلة وسيظل الطلاب في حالة انتظار أو أن ينهي هذا الجدل ويقيم الامتحانات في موعدها.

وبين طلعت، أن الخيار الأقرب لتطبيق هو إجراء الامتحانات في موعدها وذلك في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أخذتها وزارة التربية والتعليم وأعلن عنها الوزير، موضحًا أن سلامة الطلاب وأهاليهم هي الأمر الهام معلنًا متابعته أخر المستجدات في هذا الموضوع والتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتواصل مع مديرين المدارس التي سيكون فيها لجان الأمتحانات المقرر لها التطبيق حتى الآن، كذلك أقترح بأن يتم عمل أبحاث (على سبيل المثال) في المواد التي لا تضاف في المجموع النهائي. 

وتطرق طلعت، بحديثه نحو ملف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وما أقره مجلس النواب في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة والبعد في تنفيذه من اول يوليو المقبل، مستعرضا الضوابط الخاصة بأعمال الصرف المنتظرة في تطبيقها على كل من خرج معاش من عام 2006 حتى تطبيق قانون المعاشات الجديد.
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