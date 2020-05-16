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رياضة

استئناف البوندسليجا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فورتونا دوسلدورف وبادربورن

السبت 16/مايو/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فورتونا دوسلدورف وبادربورن بالتعادل السلبي ضمن الإسبوع السادس والعشرين من الدوري الألماني الممتاز.

جاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين دون خطورة كبيرة على المرميين واشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه كلاوس غجاسولا في الدقيقة ٣١

وتستأنف اليوم السبت، الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا" من هذا الموسم 2019-2020، بعد توقف دام شهرين تقريبًا بسبب فيروس كورونا.

وتُقام 5 مباريات انطلقت في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الألماني "البوندسليجا".

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