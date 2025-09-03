إعلام سوري: قوات من جيش الاحتلال توغلت في بلدة جباتا الخشب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام سوري، قال إن قوات من جيش الاحتلال توغلت في بلدة جباتا الخشب في ريف محافظة القنيطرة واعتقلت أكثر من خمسة أشخاص قبل انسحابها من المنطقة.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تتوافق في الرؤية مع الإدارة السورية الحالية، مضيفا: "نريد أن تكون سوريا موحدة بكل أطيافها، ويشاركنا الرئيس أحمد الشرع وإدارته هذا الرأي".

كما شدد أردوغان على العلاقات الأخوية التي تربط تركيا بمختلف مكونات الشعب السوري، مؤكدا: "الأكراد هم أشقاؤنا، بغض النظر عن مكان وجودهم، ولا يستطيع أحد أن يقوض أخوتنا الأبدية".

من جهة أخرى، هاجم الرئيس التركي إسرائيل على خلفية جرائمها في غزة، وقال: "لن ننسى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ولن ينسى الآباء والأمهات في العالم قتل أطفال غزة بهذه الوحشية".

واختتم أردوغان تصريحاته، بالتأكيد على أن تركيا ستواصل دعمها لكل جهد يسهم في إعادة بناء سوريا الموحدة والمزدهرة، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والمشاريع التي تستهدف تقسيمها أو استنزافها.