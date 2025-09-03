فتح: إسرائيل تخشي العزل الدولي.. والضغط على واشنطن لا يزال ممكنًا

أكد إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن إسرائيل تخشى القانون الدولي وتخشى أن تُصبح دولة منبوذة عالميًا، وهو ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا لها.

وأوضح في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الأمريكي غير المشروط هو ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في سياساتها العدوانية، مشيرًا إلى أن هناك 3 محظورات رئيسية في السياسة الأمريكية تمنع المساس بإسرائيل: التفوق النوعي والعسكري، عدم الإدانة دوليًا، وحصر الحلول بالقضية الفلسطينية داخل البيت الأبيض عبر المفاوضات فقط.

وأشار، إلى أن الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، رغم رمزيتها، تحمل أبعادًا سياسية مهمة، أبرزها فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتعريته أمام العالم.

ولفت، إلى أن الولايات المتحدة منعت القيادة الفلسطينية من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقويض أي تحرك دبلوماسي دولي، وإرسال رسالة تهديد واضحة للدول التي قد تعترف بالدولة الفلسطينية.

وتابع، أن إسرائيل، من خلال سياساتها اليومية في الضفة الغربية التي تعج بأكثر من 1000 حاجز عسكري، تسعى إلى خلق بيئة طاردة تمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية على الأرض.

وشدد أبو زنيط على أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حق طبيعي ومشروع وفق الفطرة والقانون الدولي، وليس من صلاحيات أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة أن يُملي على الشعب الفلسطيني كيف يمارس هذا الحق.

وذكر، أن السلطة الفلسطينية تواصل التنسيق مع الدول العربية والإقليمية الفاعلة، مثل مصر والسعودية والأردن، للتصدي لمحاولات عزلها سياسيًا، مؤكدًا أن الضغط على واشنطن لا يزال ممكنًا، خصوصًا في ظل أن لغة المصالح هي السائدة في العلاقات الدولية اليوم.

