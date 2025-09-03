قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
فتح: إسرائيل تخشي العزل الدولي.. والضغط على واشنطن لا يزال ممكنًا

البهى عمرو

أكد إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن إسرائيل تخشى القانون الدولي وتخشى أن تُصبح دولة منبوذة عالميًا، وهو ما يشكّل تهديدًا حقيقيًا لها.

وأوضح في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الأمريكي غير المشروط هو ما يتيح لإسرائيل الاستمرار في سياساتها العدوانية، مشيرًا إلى أن هناك 3 محظورات رئيسية في السياسة الأمريكية تمنع المساس بإسرائيل: التفوق النوعي والعسكري، عدم الإدانة دوليًا، وحصر الحلول بالقضية الفلسطينية داخل البيت الأبيض عبر المفاوضات فقط.

وأشار، إلى أن الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين، رغم رمزيتها، تحمل أبعادًا سياسية مهمة، أبرزها فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتعريته أمام العالم.

ولفت، إلى أن الولايات المتحدة منعت القيادة الفلسطينية من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقويض أي تحرك دبلوماسي دولي، وإرسال رسالة تهديد واضحة للدول التي قد تعترف بالدولة الفلسطينية.

وتابع، أن إسرائيل، من خلال سياساتها اليومية في الضفة الغربية التي تعج بأكثر من 1000 حاجز عسكري، تسعى إلى خلق بيئة طاردة تمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية على الأرض.

وشدد أبو زنيط على أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حق طبيعي ومشروع وفق الفطرة والقانون الدولي، وليس من صلاحيات أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة  أن يُملي على الشعب الفلسطيني كيف يمارس هذا الحق.

وذكر، أن السلطة الفلسطينية تواصل التنسيق مع الدول العربية والإقليمية الفاعلة، مثل مصر والسعودية والأردن، للتصدي لمحاولات عزلها سياسيًا، مؤكدًا أن الضغط على واشنطن لا يزال ممكنًا، خصوصًا في ظل أن لغة المصالح هي السائدة في العلاقات الدولية اليوم.
 

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

حبس سائق استدرج طفلة وتحـ.رش بها داخل توك توك

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

