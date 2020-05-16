AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شلل مروري وتكدس المواطنين في شارعي الهرم وفيصل قبل الإفطار.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عمرو سيد- عز حسين
رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت تكدس المواطنين في شارعى فيصل والهرم والتسبب فى حدوث شلل مرورى، فى مخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا، حيث ازدحم المواطنون فى مكان واحد بطريقة غير.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحًا.

اقرأ أيضًا:
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن حظر التجول مستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد "مدبولي"، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ازدحام وشلل مروري فى شوارع وسط البلد بالرغم من تحذيرات الدولة.. فيديو

مواطنون كسروا حظر التجوال فى شارع فيصل .. فيديو

إقبال كبير على شراء المخلل في أول أيام رمضان.. فيديو

فتح المحلات التجارية اليوم الجمعة تنفيذًا لقرارات الحكومة.. فيديو

إقبال كبير على شراء العصائر فى أول أيام شهر رمضان.. فيديو

مواطنون يكسرون حظر التجوال بشارع فيصل.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قصة الاعتداء على عمرو وردة في اليونان

بمقص وشراب.. اصنع الكمامة في منزلك.. فيديو

تزامنًا مع عيد ميلاده.. شقيقة عادل إمام تحتفظ بجمالها في ظهور نادر

بعد 20 يوماً في حالة حرجة.. فنان شهير يروي تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا | شاهد

250 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يبحث حلول تسوية مديونيات السكة الحديد

أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن ذلك فورًا.. لف بقايا الطعام بالورق الفويل يسبب الأمراض

شكل تخيلى جديد لـ بيجو 308 الجيل الجديد ..صور

بالأسود.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة من كواليس 100 وش