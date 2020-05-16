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توك شو

بسبب الحظر.. لميس سلامة: الراجل بقى فرفوش في البيت والست مبقتش نكدية.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 09:04 م
لميس سلامة
لميس سلامة
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هاني حسين
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الجلوس في المنزل لفترات طويلة ساهم في إظهار مواهب الزوج والزوجة.

وأضافت لميس سلامة في برنامجها "توب تيك توك" المذاع على قناة "صدى البلد": "الزوج بقى فرفوش ومبقاش بيزعق في البيت والست مبقتش نكدية".

وتابعت لميس سلامة:" الأزواج يؤثرون على أنفسهم نفسيا ومن الممكن أن تكون فترة الحظر سببا في  تحسن نفسية الأطفال وتحسن العلاقة الأسرية داخل المنزل ".

وأكملت لميس سلامة: "بفكركم بمسابقتنا لاختيار أفضل فيديوهات التيك توك في الأسبوع كي يتم عرضها  برنامج  توب تيك توك".

 وعرضت لميس سلامة مجموعة من فيديوهات التيك توك التي انتشرت بكثرة على السوشيال ميديا بالإضافة إلى مقاطع فيديو تيك توك قام فنانين بتصويرها.

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