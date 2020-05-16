راندا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة الشابة راندا البحيري مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بمكياج صارخ.
وتألقت الفنانة راندا البحيري بأنامل خبير التجميل رشاد، حيث استخدم في اللوك بعض الألوان المرتكزة على البني، فوضعت اللون البني في الشفاه، وبعض الألوان المدمجة مع البني كأيشادو أعلى العين.
كما استخدمت راندا البحيري بعض لمسات البلاشر المميز على الوجنتين، لإبراز ملامحها الرقيقة.
وارتدت راندا البحيري بعض الاكسسوارات اللافتة، فاختارت الأقراط باللون الأخضر في الأذن.
وأما تسريحة الشعر فظهرت راندا البحيري بتسريحة شعر جديدة معتمدة على الشعر المبلل الملموم.