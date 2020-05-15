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فن

عسل أوي .. راندا البحيري تحارب ملل كورونا بجلسة تصوير

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:53 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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سعيد فراج
فاجئت الفنانة راندا البحيري جمهورها بصور جديدة من خلال جلسة تصويرية منذ يومين بلمسات مكياج وتصوير محمود رشاد واستايلست آية الجنايني وكوافير يوسف الأشقر.

ولاقت صورة راندا البحيري، تفاعلًا كبيرًا وخاصة في ظل ايام الكورونا وجلوس الجمهور بالمنزل وقاموا بالتعليق لديها، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"زي القمر يا احلي راندا" وأضاف آخر"شو حلوة بحبك من احسن النجوم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل اوي يا رندا والله".


يذكر أن آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وبطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وإيهاب فهمى، ومحسن منصور، ورانيا ملاح، وأحمد حلاوة، وعمرو عبد العزيز، وأحمد إمام، وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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