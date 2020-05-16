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محافظات

تسجيل إصابتين جديدتين بـ كرورنا في دمياط اليوم

السبت 16/مايو/2020 - 09:06 م
تسجيل اصابتين جديدتين
تسجيل اصابتين جديدتين بكرورنا في دمياط اليوم
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم بمحافظة دمياط من خارج دمياط  .

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الحالتين ثبت إصابتهم اليوم بفيروس كورونا.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.

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وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في دمياط  بسبب الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل.

وناشد المواطنين بالالتزام ومنع التجمعات والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتشار الفيروس بين المواطنين واستخدام الماسكات الطبية.
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