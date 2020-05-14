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محافظات

6 إصابات كورونا جديدة في دمياط

الخميس 14/مايو/2020 - 05:38 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم بمحافظة دمياط بينهم حالتان من محافظة اخرى كانوا في زيارة لاقاربهم بدمياط.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان الحالات ال6 الذى ثبت اصابتهم اليوم بفيروس كورونا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.

وأشار إلى أن اليوم سجل عدد من الاصابات وبالمقارنة بالايام الماضية كان قد انخفض عدد الإصابات وناشد المواطنين بالالتزام ومنع التجمعات.

وأضاف أن عدد الحالات التي جرى اكتشاف إيجابيتها منذ ظهور الفيروس من أبناء المحافظة بلغت 334 حالة وتم شفاء 132 حالة داخل مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة  واليوم قوة المركز 78 مريضا في طريقهم للشفاء.

وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات واستخدام الماسكات الطبية.

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