6 إصابات كورونا جديدة في دمياط

ومن جانبه صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان الحالات ال6 الذى ثبت اصابتهم اليوم بفيروس كورونا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نقلهم إلى مستشفيات العزل الصحي.







وأضاف أن عدد الحالات التي جرى اكتشاف إيجابيتها منذ ظهور وأضاف أن عدد الحالات التي جرى اكتشاف إيجابيتها منذ ظهور الفيروس من أبناء المحافظة بلغت 334 حالة وتم شفاء 132 حالة داخل مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة واليوم قوة المركز 78 مريضا في طريقهم للشفاء.



وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات واستخدام الماسكات الطبية.



