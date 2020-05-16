بـ قناع نفرتيتي.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

ظهرت الإعلامية رضوى الشربينى ، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"









وقالت رضوى في تعليقها على جلسة التصوير "تقريبا انا كنت من المحاربين القدماء وانا معرفش🤣...اللى عمل الصورة دى كان قلبه حاسس🙈".









وجهت المذيعة رضوى الشربينى، مؤخرًا رسالة للشعب المصرى، لمواجهة فيروس كورونا، قائلة خلال برنامجها "هي وبس.









"العالم حاليا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬.









‫يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.















