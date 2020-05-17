سكان شارع المسابك بمنطقة القومية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

شكا المواطن محمد عبد المنعم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشارع المسابك بمنطقة القومية بمحافظة الجيزة، والتي تسبب الذعر والإزعاج للأهالي طوال الليل.





يقول فى رسالته: الكلاب الضالة بالمنطقة، تسبب الذعر للأهالي على مدار اليوم والفزع ليلا خاصة للأطفال، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل هذه المشكلة.





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