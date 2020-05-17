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بين الناس

سكان شارع المسابك بمنطقة القومية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 17/مايو/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد عبد المنعم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشارع المسابك بمنطقة القومية بمحافظة الجيزة، والتي تسبب الذعر والإزعاج للأهالي طوال الليل.

يقول فى رسالته: الكلاب الضالة بالمنطقة، تسبب الذعر للأهالي على مدار اليوم والفزع ليلا خاصة للأطفال، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل هذه المشكلة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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