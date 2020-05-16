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فن

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 على طريقته الخاصة.. شاهد

السبت 16/مايو/2020 - 10:42 م
عادل امام
عادل امام
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محمد بدران
حرص الزعيم عادل إمام على الاحتفال بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق يوم 17 مايو على طريقته الخاصة.

ونشر عادل امام عبر حسابه على "انستجرام" مقطع من فيلمه السفارة فى العمارة وعلق: "‏مش انا عيد ميلادي النهارده 🎁".

ويوافق يوم الأحد عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 الذي ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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