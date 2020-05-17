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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 1300 قرص مخدر بالإسكندرية

الأحد 17/مايو/2020 - 08:01 ص
المتهمون
المتهمون
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مصطفى الرماح

 شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات.

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 أسفرت جهود الحملار عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما (1300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار. 

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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