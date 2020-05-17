ضبط شخصين بحوزتهما 1300 قرص مخدر بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات.

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أسفرت جهود الحملار عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتهما (1300 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بقصد الإتجار.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.