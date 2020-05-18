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محافظات

طبيبة بقلب ملاك.. الدكتورة شيماء تترك أسرتها وأولادها لرعاية مصابي كورونا بعزل قها

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:32 ص
الدكتورة شيماء توفيق
الدكتورة شيماء توفيق
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إبراهيم الهوارى
يواصل الأطقم الطبية بمستشفى قها للعزل، أداء واجبهم الإنساني في علاج مصابى فيروس كورونا المستجد حيث يعملون ليل نهار لا يعرفون طعم الراحة يؤدون دورهم بكل ثبات وإيمان ومنهم لم يرى اسرته منذ اسابيع طويلة.


الدكتورة شيماء توفيق مدرس مساعد الأمراض الصدرية بمستشفى بنها الجامعي تطوعت للعمل في مستشفى قها للحجر الصحي مع الفريق الطبي الرابع وتركت أولادها وأسرتها مدركة حجم المسئولية وأهمية دور المنظومة الطبية كحائط صد للدفاع عن الوطن وصحته وأمنه الاجتماعي
من جانبها وجهت إدارة مستشفى قها للعزل الشكر والتحية للدكتورة شيماء مؤكدين انها نموذج مشرف ومجتهد يعكس صورة حضارية لمصر الجميلة فى مواجهة الاطباء لأزمة فيروس كورونا ووصفوها " طبيبة بقلب ملاك ".

وقال المستشفى إن الدكتورة شيماء توفيق صاحبة التخصص الدقيق والدور الأهم في منظومة العزل ومتابعة تحسن الحالات، تقوم بعملها كطبيب أمراض صدرية وتتابع وتعالج اي مضاعفات الي جانب متابعة الاشعات والمقطعيات للحالات، ثم اكتشفنا دور إضافي لها كطبيب ومعالج نفسي للحالات بلباقتها وطول بالها وحسن استماعها وخلق حالة من الود والبهجة مع المريض.

ورغم كل الظروف الصعبة حرصت شيماء على رعاية المرضى ورسم فرحة الشفاء علي وجوههم وتنظيم الاحتفالات بأجواء شهر رمضان الكريم لإدخال البهجة عليهم.

وكانت إدارة المستشفى قد كرمت أبطال الجيش الأبيض احتفالا باليوم العالمي للتمريض ووجهت المستشفى لهم التحية والتقدير بهذه المناسبة على الصفحة الرسمية للمستشفى بفيسبوك جاء فيها رغم ثقل المسؤولية وعِظم المهمة فإننا على ثقة فيكم أنتم الأمل وأنتم رهاننا، وأنتم ضمان المستقبل وبلسم الحاضر".
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