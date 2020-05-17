محافظ سوهاج يتابع غرف العمليات ويوجه بالتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج غرف العمليات والأزمات بالوحدات المحلية والمديريات، موجها الأجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة التعامل الفوري مع الحدث.









وأشار الى تفعيل العمل على مدار 24 ساعة القادمة لتلقى اية بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفورى مع تداعيات التقلبات الجوية التى تعرضت لها المحافظة مساء اليوم.









وأكد أن هناك تواصلا مستمرا بين غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول للتدخل السريع مع أى حوادث طارئة .









وكلف المحافظ، اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة بالتوجه للوحدة المحليه لمركز ومدينه دار السلام لمتابعة الموقف بقرية نجع المشايخ التابعة لأولاد يحيي بحرى والاطمئنان على الوضع الحالي عقب الاستغاثة من وجود تجمعات مياه تصل إلى المنازل .









ومن جانبه أكد لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أنه يتم تحويل مسار المياه إلى مخرات السيول باستخدام معدات الوحدة المحلية.





كما تم شفط المياه باستخدام سيارات شركة المياه في القرية وأنه تم السيطرة على الوضع وحجز المياه ، وعلي الجانب الآخر بقرية اولاد الشيخ والتي تجمعت بها كمية كبيرة َمن مياه الأمطار تم التعامل الفورى واتخاذ اللازم .





كما صرح عبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينه ساقلته انه تم سقوط ثلاث نخلات بالمستعمرة بقرية الجلاوية و تم التعامل الفورى بمعدات الوحدة المحلية لإزالة النخيل المتساقط ويقوم مسؤولو شركة الكهرباء بإعادة شد أسلاك الكهرباء وانارة الطريق والعمل مستمر وجارى المتابعة لجميع مناطق المركز .





وأضاف على ابو عقيل رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينه جرجا باتخاذ الإجراءات الفورية لعودة التيار الكهربي لجميع القرى وجارى العمل على اخر مغذى بالمدينة لضمان عودة التيار والتغذية الكهربية لباقى القرى والمناطق كما تقوم سيارة شركة المياة بشفط مياه الأمطار بمنطقة النفق بجرجا .





وأكد محمد امبابى رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينه سوهاج انه تم وصول التيار الكهربائي لقرية بندار الكرمانيه وتوابعها و لقري عرابه ابودهب .





وقال على رفاعى رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينه طهطا انه تم انقطاع سلك كهربى "ضغط متوسط "بجزيرة شطوره ادي الي انقطاع التيار الكهربائي على جزء من الجزيرة وجاري التعامل الفورى و الإصلاح ٠





وأضاف عدلى ابو عقيل رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينه طما انه تم سقوط نخلة بالطريق العام بقرية كوم العرب وتم إزالتها على الفور وفتح الطريق ولا توجد خسائر .





وأفاد حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحليه لمركز ومدينة المراغه بان الوحدة المحليه لقرية البطاخ قامت برفع نخله أدت الى انقطاع أسلاك الكهرباء بطريق سوهاج جهينه الشرقي ومدخل قرية نجع يونس وتم اتخاذ الإجراءات الفورية بالتنسيق مع شركة الكهرباء وجارى إصلاح العطل وشد الأسلاك.