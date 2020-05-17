اليوم..المالية تبيع أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أجلي خزانة لأذون 91 و 266 يوما بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه، لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
قال جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ10.5 مليار جنيه.
اقرأ أيضا:
الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه في أسبوع
الثلاثاء المقبل.. صرف رواتب العيد للموظفين بالدولة.. اعرف المواعيد
وتستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه.
ومع طرح الوزارة اليوم، أجلي خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وتلجأ وزارة المالية للإقتراض بآلية أدوات الدين العام لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.