اليوم..المالية تبيع أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أجلي خزانة لأذون 91 و 266 يوما بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه، لسداد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.





قال ج دول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر طرح أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ10.5 مليار جنيه.





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ومع طرح الوزارة اليوم، أجلي خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين بقيمة 27.5 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.



