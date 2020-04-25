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اقتصاد

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه في أسبوع

السبت 25/أبريل/2020 - 08:18 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

اعلنت وزارة المالية عن استهدافها الاقتراض من البنوك بقيمة إجمالية تبلغ 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية  بــ الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري.


قال تقرير صادر عن أدوات الدين العام بالوزارة، إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الإقتراض المقررة بواقع 3 عطاءات علي مدار الأسبوع الجاري تشمل أيام الأحد و الخميس و الإثنين.


ذكر التقرير إنه من المقرر بيع أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 364 و 182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 29.5 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.


أوضح التقرير إنه من المستهدف بيع أجلي 91 و273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه غدا الأحد و أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه الخميس المقبل.


ذكر التقرير أنه من المخطط بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.

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