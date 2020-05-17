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رياضة

هشام حطب: العلاقة بين الأولمبية ووزارة الرياضة شعارها التعاون.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 01:04 ص
المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
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حسام الحارتي
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أن التناغم والتعاون هما أساس العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية خلال الفترة الحالية من أجل صالح الرياضة المصرية ونعمل كلنا من أجل مصلحة مصر.

قال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر ، دورنا في اللجنة الأولمبية هو العمل على مصلحة مصر والحفاظ على سياسة الدولة في إطار قانون الرياضة والميثاق الأولمبي والهدف واحد فقط هو مصلحة الرياضة المصرية الذي نعمل كلنا من أجل سواء اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة. 

أضاف المهندس هشام حطب، العلاقة داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على أفضل ما يكون وهناك ثقة وتعاون بين الجميع والمجلس نجح بالتزكية لأول مرة حتى الجمعية العمومية غير العادية والعادية الأخيرتان كانا بالإجماع وهذا يدل على التعاون الكبير بين المجلس وجميع أعضاء الجمعية العمومية. 

وأشار المهندس هشام حطب ، لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين أحد في المنظومة الرياضية المصرية ودائما يكون خلاف في وجهات النظر الرياضية وعلاقتي بالجميع جيدة للغاية. 

شدد المهندس هشام حطب ، هناك إتصالات ومشاورات مستمرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نهدف من خلالها التنسيق والعمل من أجل الصالح العام للرياضة المصرية.
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