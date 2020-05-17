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فن

في عيد ميلاد عادل إمام.. تعرف على سبب مشاركته في فيلم الحريف بدلا من أحمد زكي

الأحد 17/مايو/2020 - 05:00 ص
عادل إمام
عادل إمام
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محمد نحلة

يحتفل الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ80 اليوم  الأحد 17 مايو، الذي ولد في نفس اليوم من عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا. 


وحكي السيناريست بشير الديك فى تصريحات لـ"صدى البلد" عن سبب اختيار الزعيم عادل إمام لفيلم الحريف بدلا من الفنان أحمد زكي.


وقال أن العمل فى البداية كان معروضا على الفنان أحمد زكي لكن حدث خلاف بينه وبين المخرج محمد خان ومشادة دفعت "خان لاستبعاده عن العمل، وقاموا بترشيح الفنان عادل إمام الذي أدى الدور باحترافية حسبما قال.


يذكر أن الزعيم تزوج خلال حياته مرة واحدة فقط، بعد قصة حب جمعته بزوجته هالة الشلقاني وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابهما ثلاثة أبناء هم محمد ورامى وسارة.


في أول أبريل الماضي، نشرت هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بدت فيها متألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.


ولفتت صورة هالة الشلقاني (زوجة الزعيم عادل إمام)، أنظار أصدقائها، الذين أشادوا بجمالها الذي لم يتأثر عما كانت عليه مسبقًا، وذلك منذ أحدث ظهور إعلامي لها مع الإعلامي مفيد فوزي قبل عدة سنوات. 

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