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محافظات

تعافي 48 مصابا بـ فيروس كورونا وخروجهم من العزل في الغربية

الأحد 17/مايو/2020 - 04:09 ص
تعافي 48 مصاب بـ
تعافي 48 مصاب بـ فيروس كورونا
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احمد علي
أفراح عارمة وهتافات وزغاريد تسود أجواء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بنين وبنات بسبرباي وكفر الزيات بمحافظة الغربية أمس بعد الإعلان عن خروج 48 حالة من مصابي فيروس كورونا .


أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن عدد إصابات فيروس كورونا التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية يصل إلى  أكثر  من  60 شخصا وفي انتظار عينة أخرى للتأكد سلبية نتائجهم  وخروجهم من  العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.


ووجه الدكتور توفيق المنشاوي والدكتور هشام البنداري  مديري العزل الصحي بالمدينة الجامعية  الشكر لأعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين  والعاملين  على هذا المجهود المميز. 


وأشار الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى كفر الزيات إلى تحسن عدد كبير من مصابين كفر الزيات، بعد تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم وتقديم رعايه صحيه كامله وسيتم تحويلهم إلى المدينة الجامعية خلال الفترة القادمة.
تعافي 48 مصابا بـ فيروس كورونا وخروجهم من العزل في الغربية
تعافي 48 مصابا بـ فيروس كورونا وخروجهم من العزل في الغربية
تعافي 48 مصابا بـ فيروس كورونا وخروجهم من العزل في الغربية
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