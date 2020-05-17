تعافي 48 مصابا بـ فيروس كورونا وخروجهم من العزل في الغربية

أفراح عارمة وهتافات وزغاريد تسود أجواء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بنين وبنات بسبرباي وكفر الزيات بمحافظة الغربية أمس بعد الإعلان عن خروج 48 حالة من مصابي فيروس كورونا .









أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن عدد إصابات فيروس كورونا التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية يصل إلى أكثر من 60 شخصا وفي انتظار عينة أخرى للتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.









ووجه الدكتور توفيق المنشاوي والدكتور هشام البنداري مديري العزل الصحي بالمدينة الجامعية الشكر لأعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين والعاملين على هذا المجهود المميز.







